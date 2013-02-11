Biz ve Vetendaş

Seva Allahverdiyeva

30-11-2012

Gor bekarciliq insanlari haralara surukleyirmish. Bele insanlara ayib olsundan basqa hec ne demek olmaz. Bele insanlar hec olmasa vicdanlarinin qarsisinda xecalet ceksinler,tebii ki eger vicdanlari varsa. Vicdani olan insan yeqin ki bele bir addim atmazdi. Pislik elemye sher atmaga ne varki. En azinda bunu yazan agilli bir az mentiqli olub fikerleserdi ki, hansi ana var dovlete gore oz ovladini oda atar.