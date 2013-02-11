Beli biz ve vetendaş,
Biz burda öz mövqeyimizdeyik ancaq vetendaş iki ferqli mövqeydedir.Birinci mövqey 50-100 manata azadlığını satanlar ikinci mövqey ise azadlığını her şeyden uca ve müqeddes saxlayanlar.Buyurun baxın;
http://modern.az/articles/31595/1/
|Şərhlər
|Aytekin
30-11-2012
|Yalniz paxil ve bekar insan bele isle mesgul ola biler Ayib olsun deyirem.
|Seva Allahverdiyeva
30-11-2012
|Gor bekarciliq insanlari haralara surukleyirmish. Bele insanlara ayib olsundan basqa hec ne demek olmaz. Bele insanlar hec olmasa vicdanlarinin qarsisinda xecalet ceksinler,tebii ki eger vicdanlari varsa. Vicdani olan insan yeqin ki bele bir addim atmazdi. Pislik elemye sher atmaga ne varki. En azinda bunu yazan agilli bir az mentiqli olub fikerleserdi ki, hansi ana var dovlete gore oz ovladini oda atar.
|Elshad
01-12-2012
|Bu ne biabirciliqdir bu (62) mekteb qeder nizam intizamli ve yuksek seviyyeli mekteb cox azdir.
|fatimə06-12-2012
|bu esil heqiqetdir cunki ikiuzduluk riyakarliq ozbasinaliq bu mektebin yeni 62nin rehberliyinin esil simasidir.Hec olmasa serh yazanlar duzgun yazsinlar
Hormetli vetendas ( hansiki siz bu ada layiq deyilsiniz) nezerinize catdirmaq isteyirem ki biz sizin kimi satin alinmamisiq Ozunuzu bizimle eyni seviyyede tutmayin Men sexsen haqsiz yere yazilan bu yazilara oz fikrimi bildirmisem