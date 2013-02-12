Artan Hücumların Arxasında Dayanan Qüvve

Hörmetli Oxuyucular,

Son günlerde bloqumuza qarşı artan hücumların esasen de yazılı şerh kimi gelen söyüşlerin arxasında dayanan icraçı qüvvenin Mətanət Cabbarlı olduğunu çox gözel bilirik. Meseleye bu cehetden baxanda bu söyüşler bizim üçün bir narahatçılıq teşkil etmir çünkü biz bu söyüşleri icraçı ve icra edenlerin aile terbiyesinin nümunesi olaraq görürük.Elaveten de qeyd etmek isdeyirik bu söyüşler bizim bloqumuzda yazı yazmağımıza heç bir vaxt mane olabilmeyecek.

Biz bu bloqda Azerbaycan reallığında hansı melumatın ne vaxt verileceyini qerar veren tek qüvveyik.Bundan kenar bizim heç bir şexse hansısa melumatı tesdiq etmek mecburiyyetimiz yoxdur.Müeyyen vaxt geldikde yazılan yazıların her birine email yazışmaları daxil kifayet qeder sübut elave olunacaq.

Biz de bu mübarizemizde adı keçen mekteb rehberliyi,onun rehberi ( direktoru ) ve azadlığı 50-100 manat gündeliye pulla alınmış bezi vetendaşlar terefinden ardıcıl hedeleme,ölüm hedesi,şantaj altında mehdud seviyyede iş görebilirik.