Azerbaycan Tehsilini Mehve Götüren İki Bacı

Metanet ve Melahet Xanımlar!!
Azerbaycan tehsilini mehve aparmaq fikirinizden daşının.Gelecekde bu xalq sizin adınızı lenetle yad edecek.Rüşvet alıb qanunları saymayan mekteb direktorunun arxasında qanunverici orqanın üzvü dayanmaz.Bele hal olan ölkelerde de ne baş verdiyini tarix bize çox gözel sübut etdi.El çekin telebeden ve tehsilden!!
Bunu bəyən:
Bəyən Yüklənir...
Oxşar
Etiketlər: 1news.az, Algemeen Dagblad, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Corriere della Sera, day.az, deputat Məlahət İbrahimqızı, Doğu Akdeniz Universitesi, Eiropas Parlamenta, Europa-Parlamentet, google, haberturk, kaspi.az, korupce v Ázerbájdžánu, Leyla Yashar, mass corruption, Məlahət İbrahimqızı, Mətanət Cabbarlı, mətanət cabbarlı metanet cabbarli komissiya tehsil rüşvət imtahan direktor nizami rayonu bakı baku azerbaijan, milliyet, Misir MƏRDANOV, modern.az, musavat, Nicat Yashar, Nizami rayonu, odnoklassniki, Təhsil Nazirliyi, Valideyn-Müəllim Assosiasiyası, X.Quliyev adına 62 saylı məktəb-lisey, yasar.edu.tr, Əsgərov Hüseyn Abbas oğlu
kISKANANLAR CATLASIN
Biz niye bu qeder qarni qurtlu insanix axi bu sehfeni tesadufen gurdum inanin bir deqiqe dusundum ay aman kim isleyir kim calisir kim yenilik edir bir az qabaga gedir tuturuq ayagindan baslayiriq dartmaga adamda azda olsa insaf yaxsi seydi o da bu bloku yaradanda yoxdu insan gerek allahdan qorxa .Allahindan qorx ay zavalli
Mence Azerbaycani sizin kimiler mehve aparir. 62 sayli mektebde kecirilen dersler de goz qabagindadir ve onun neticeleri de.
Allah senin belani versin,bu bohtanlari canindan cixarsin.
Sene bu yolda ugurlar.umud edirem ki,yaxin zamanda oz meqsedine catarsan.yazdiglarinin hardasa 80-90 faizi duzdur.
ne gundesen ay ismayil??????????????????????????/