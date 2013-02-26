Azerbaycan Tehsilini Mehve Götüren İki Bacı

Metanet ve Melahet Xanımlar!!

Azerbaycan tehsilini mehve aparmaq fikirinizden daşının.Gelecekde bu xalq sizin adınızı lenetle yad edecek.Rüşvet alıb qanunları saymayan mekteb direktorunun arxasında qanunverici orqanın üzvü dayanmaz.Bele hal olan ölkelerde de ne baş verdiyini tarix bize çox gözel sübut etdi.El çekin telebeden ve tehsilden!!