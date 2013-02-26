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Azerbaycan Tehsilini Mehve Götüren İki Bacı

26 Fev

Azerbaycan Tehsilini Mehve Götüren İki Bacı

 

 

Metanet ve Melahet Xanımlar!!

 

Azerbaycan tehsilini mehve aparmaq fikirinizden daşının.Gelecekde bu xalq sizin adınızı lenetle yad edecek.Rüşvet alıb qanunları saymayan mekteb direktorunun arxasında qanunverici orqanın üzvü dayanmaz.Bele hal olan ölkelerde de ne baş verdiyini tarix bize çox gözel sübut etdi.El çekin telebeden ve tehsilden!!

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6 Cavab to “Azerbaycan Tehsilini Mehve Götüren İki Bacı”

  1. gultekin nifteliyeva Fevral 28, 2013 10:35 səhər #

    kISKANANLAR CATLASIN

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  2. Ayla Fevral 28, 2013 10:47 səhər #

    Biz niye bu qeder qarni qurtlu insanix axi bu sehfeni tesadufen gurdum inanin bir deqiqe dusundum ay aman kim isleyir kim calisir kim yenilik edir bir az qabaga gedir tuturuq ayagindan baslayiriq dartmaga adamda azda olsa insaf yaxsi seydi o da bu bloku yaradanda yoxdu insan gerek allahdan qorxa .Allahindan qorx ay zavalli

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  3. Aytekin Mart 1, 2013 5:20 axşam #

    Mence Azerbaycani sizin kimiler mehve aparir. 62 sayli mektebde kecirilen dersler de goz qabagindadir ve onun neticeleri de.

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  4. fidan azeri Mart 5, 2013 4:57 səhər #

    Allah senin belani versin,bu bohtanlari canindan cixarsin.

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  5. diana Mart 16, 2013 5:08 axşam #

    Sene bu yolda ugurlar.umud edirem ki,yaxin zamanda oz meqsedine catarsan.yazdiglarinin hardasa 80-90 faizi duzdur.

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    • ozubilir Aprel 14, 2013 6:09 axşam #

      ne gundesen ay ismayil??????????????????????????/

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