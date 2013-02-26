Təsvir

Telebeye İşgence

26 Fev

Telebeye İşgence

 

 

Hörmetli Oxuyucular,

 

Biz bu güne qeder bilirdik ki Mətanət Cabbarlı bize qarşı olan hücumların arxasında dayanır ve bütün bu hücumlar şexsen onun telimatları esasında icra edilir.Bu gün sizinle paylaşdığımız bu şekil açıq sübutdur ku Mətanət Cabbarlı bu işi mekteb telebelerini de araya qoyaraq heyasızcasına icra edir.Biz bu işgence metoduyla üzleşen telebeleri de başa düşürük ve inanırıq kı imkan daxilinde onlar burda öz azad vicdanlarının sözünü de deyecekler.

Bizi en çox maraqlandıran ise bu açıq sübutdan sonra Mətanət Cabbarlının  telimatıyla  Valideyn Müəllim Assosiasiyasının ne uyduracağıdır.

Etiketlər: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

İmtina

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: