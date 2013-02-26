Telebeye İşgence

Hörmetli Oxuyucular,

Biz bu güne qeder bilirdik ki Mətanət Cabbarlı bize qarşı olan hücumların arxasında dayanır ve bütün bu hücumlar şexsen onun telimatları esasında icra edilir.Bu gün sizinle paylaşdığımız bu şekil açıq sübutdur ku Mətanət Cabbarlı bu işi mekteb telebelerini de araya qoyaraq heyasızcasına icra edir.Biz bu işgence metoduyla üzleşen telebeleri de başa düşürük ve inanırıq kı imkan daxilinde onlar burda öz azad vicdanlarının sözünü de deyecekler.

Bizi en çox maraqlandıran ise bu açıq sübutdan sonra Mətanət Cabbarlının telimatıyla Valideyn Müəllim Assosiasiyasının ne uyduracağıdır.