Direktordan sonra Direktorun Kiçik Qızı

Mektebin direktoru Metanet Cabbarlıdan sonra onun kiçik qızı da bizi açıq açıq hedelemeye ve söymeye,tehqir etmeye başladı.Metanet Cabbarlının kiçik qızı Fidan Cabbarlı açıq şekilde bizim burada yazdıqlarımız üçün Allah belanızı versin,yazdıqlarınız böhtandır,bütün bunlar canınızdan çıxsın deyir.

Biz Fidan Cabbarlının öz anasının düşdüyü veziyyete göre hirsli olmasını başa düşürük ancaq yaxşı olardı kı o özünün Türkiyede ve başqa bir çox ölkedeki xarici heyatını anasının nece maliyyeleşdirdiyi barede yazsın.

Yaxşı olardı kı o öz anasının resmi maaşı ile nece defelerle Türkiyeye gedib geldiyini, onun özünün Türkiyedeki eylence heyatını maliyyeleşdirdiyini yazsın.Biz bu maliyyeleşdirmenin menbeyinin telebelerden ve mekteb koollektivinden olduğunu çox gözel bilirik.

Mektebde satılan mektebli formaları,derslikler,imtahan vereqeleri,telebelerden yığılan test ve bir çox imtahanın rüşveti….Açıq aşkar görünür kü telebenin ailesinin alın teri,emeyi mekteb direktoru Metanet Cabbarlının kiçik qızının Summer Party lerine gedir.

Qeti inanırıq kı yuxarıda Allah var ve o kime ne olması barede tek qerar verendir.Sadece olaraq onun bir çomağı yoxdur ku tez vaxtda Fidan Cabbarlı ve Metanet Cabbarlı kimi milletin alın teri ve emeyini oğurlayıb sonra da üzsüzlük edenlerin başında parçalansın.

Her halukarda haq edalet gez tez öz yerini tapacaq.