Mektebde Yaradılan Mexfilik ve Qorxu

Bloqumuz yarandığı ilk günden başlayaraq məktəb-liseynin direktoru, deputat Məlahət İbrahimqızının bacısı Mətanət Cabbarlı enenevi zehmetkeşler yolundan istifade ederek Azerbaycanda muxtelif qezet ve internet saytlara özüne yaxın olan valideynler adıyla beyanatlar göndermeye başladı.Bundan elave olaraq mekteb – liseyin müeyyen zehmetkeş ve elaçı (??) telebeleri bloqumuza hücum ederek tehqir ve hedeleri icra etmeye başladı.Ancaq son vaxtlarda direktor Mətanət Cabbarlı bu yoldan el çekerek mekteb – lisey daxilinde mexfilik yaratmağa başladı ve metbuata yaxın durmadı.Bize çox maraqlıdır kı ilk vaxtlarda bizi mehkeme hüquq orqanları hetta polisle hedeleyen direktor ve onun zehmetkeş valideyn (??) qrupu bu gün haradadır?Bizim çox yaxşı yadımızdadır kı bize hemin vaxtlarda bir çox deqiq hedeleme yazıları gelmişdi.Bunları sizinle de paylaşabilerik.
Meselen;
Bizim Nizami Rayonu Polis İdaresi terefinden hebs olunacağımız yazılırdı ve bu barede Bakı şəhəri Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Abbasov Rafiq Qoşunəli oğlu terefinden lazım olan tedbirlerin başlandığı yazılırdı.Maraqlıdır BŞBPI reisi Rafiq Müellimle mekteb – lisey direktoru Mətanət Cabbarlını birleşdiren nedir? Yoxsa yene direktor Mətanət Cabbarlının bacısı deputat Məlahət İbrahimqızı terefinden müdafiesindenmi söz gedir?Ya da bu söhbet ele mekteb-lisey direktoru Metanet Cabbarlının Tehsil Naziri adından mektebde hazırlayıb divara asdığı saxta blank ve senedlerle eyni söhbetmi var ortada?
Bir elave hedeleme de bizim müeyyen şexsler terefinden yaxşıca döyüleceyimiz barede yazılı olaraq bize gönderilmişdi.Bu güne qeder gözlesek de hetta açıq adres de versek bizi kimin gelib döyeceyini müeyyenleşdirebilmedik.
Biz mekteb-lisey direktoru Metanet Cabbarlı ve onun Azerbaycan Respublikası Milli Meclisinde oturaraq bütün illeqal işlerini müdafie eden bacısı Melahet İbrahimqızına teklif edirik ki bele murdar yollardan el çeksinler.Biz heç kimi hedelemirik,heç kime qorxu mektubu yazmırıq.Biz sadece olaraq müeyyen bir mektebde rehberliyin bütün rüşvet ve özbaşınalıqlara son qoymasını teleb edirik.Bu yolda da bizim heç kimden qorxumuz yoxdur çünkü telebimiz tam qanunidir.Gülnare Mütellimova hadisesi açıq aşkar sübut edir ki bu adı keçen mekteb-liseyde Mətanət Cabbarlı terefinden idare olunan ve onun bacısı deputat Məlahət İbrahimqızı terefinden de müdafie olunan kütlevi özbaşınalıq var.
Insan ovladi gerek olan seyleri yazsin. Yeqin sizin de corek pulunuz bu bos, iftira dolu yazilari yazmaqla cixir. Yaziqlar olsun