Tehsil Nazirliyinde yeni teyinatla elaqedar

Hörmetli Oxuyucular,

Biz açıq şekilde beyan etmek isdeyirik ki Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyinde başveren son teyinatda biz terefdaş deyilik. Bizim bu bloqu açmağımızın keçmiş Tehsil Naziri Misir Memmedovu vezifeden qovdurmaq kimi bir meqsedi olmayıb.Biz esasen Xalid Quliyev adına 62 sayılı mektebde Metanet CXabbarlı rehberliyinde başveren qanunsuzluqlara diqqet çekmek isdeyirik ve bu güne qeder de hem Azerbaycanda hem de xarici ölkelerde müeyyen qeder diqqet çekdik.

Bir defe daha açıq şekilde beyan edirik ki bizim meqsedimiz Metanet Cabbarlı ve onu tehsil sisteminde qoruyan,onun qanunsuz emmellerini örten terefdaşlarıyla mübarizedir.

Hörmetle.