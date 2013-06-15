Ferqli ölkelerden bloqumuza reaksiyalar

Hörmetli oxuyucular ve kenardan gizlenib bloqumuza her gün baxanlar,

Biz çox gözel başa düşürük kü hedsiz hede qorxular sizlerin bir çoxunu bu bloqla elaqedar ciddi narahat edir.Bu barede evvelceden açıq deyirik ki bize gelen melumatlar qetiyyen 3 cü tereflerle paylaşılmır ve adlar,şexsi melumatlar mexfi saxlanılır.

İkinci bir mesele bu gün de davam eden Metanet-Melahet bacıların özbaşnalığıdır kı bunun en böyük zerbesini de tehsil işçileri,tehsil ve telebeler alır.Bu barede artıq ABŞ daxil bir çox ölkede insanlar melumatlandırılıb ve mesele kifayet qeder geniş seviyyede beynelxalq miqyasa qaldırılıb.

İndi bir çoxunuz deye bilersiniz ki meselenin bu qeder böyüdülmesi ne netice verecek.Onu açıq deyebilerik ki meselenin bu qeder böyüdülmesi bu iki bacının özbaşnalığının mehdud seviyyede qalmasını temin edecek ve müeyyen vaxt sonra onların şexsen özüne tesir etmeye başlayacaq.

Biz mübarizede bir addım geriye getmirik ve size de bunu meslehet görürük.Qerar sizindir.